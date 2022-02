"Quell’Italia di là dal mare", spettacolo on line per la Giornata del Ricordo

Orario non disponibile

Si chiama "Quell’Italia di là dal mare" lo spettacolo on line che si terrà giovedì 10 febbraio per la Giornata del Ricordo e sarà dedicato all'esodo giuliano-dalmata. Appuntamento sul canale YouTube del Florian, regia di Giulia Basel, realizzazione e regia video di Alessio Tessitore. Con Giulia Basel, Donatella Bracali, Emanuela D’Agostino, Antonella De Collibus, Umberto Marchesani, Chiara Sanvitale, Alessio Tessitore, Flavia Valoppi, Alessandro Vellaccio, Anna Paola Vellaccio e Massimo Vellaccio. Suono in presa diretta a cura di Isabella Micati, fonico riprese musicali Renato Barattucci, assistente Matteo Panzieri.

Ricordiamo che, con la legge n. 92 del 30 marzo 2004, il 10 febbraio è stato scelto quale giorno per commemorare la tragedia degli italiani vittime delle foibe e costretti all’esodo dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia nel secondo dopoguerra, nel contesto della complessa vicenda del confine orientale. Lo spettacolo riesce a riportarci a quei giorni e al sentimento degli esuli e dei “rimasti”. I brani, che vanno a comporre un percorso emozionale che avvicina lo spettatore alla storia, sono tratti da opere di Enzo Bettiza, Marisa Madieri, Marino Micich, Nelida Milani, Anna Maria Mori, Miryam Paparella Bracali, Paolo Santarcangeli, Ester Sardoz Barlessi, Scipio Slataper, Giani Stuparich, Fulvio Tomizza, Iginio Toth e Diego Zandel, tutti autori italiani esponenti del ricco patrimonio culturale giuliano-dalmata.

Le note al pianoforte di Simona Ampolo Rella e al violoncello di Giovanna Barbati, che suoneranno brani del compositore istriano Pietro Tartini e di Verdi, accompagneranno gli attori in un crescendo di emozione e coinvolgimento. Il Florian Metateatro fa così suo l’intento di diffondere la conoscenza dei drammatici eventi che costrinsero centinaia di migliaia di connazionali a lasciare le loro case. Il teatro, la poesia e la musica sono gli strumenti per avvicinare un dolore a lungo rimosso. Una produzione Florian Metateatro, con la collaborazione di Anvgd-Associazione Nazionale Venezia-Giulia Dalmazia e Adim-Lcze Associazione Dalmati Italiani nel Mondo - Libero Comune di Zara in Esilio.