"Quando il grano maturò" al Circus per commemorare gli 80 anni del bombardamento di Pescara

Giovedì 31 agosto, alle ore 21 nel teatro Circus, andrà in scena la piéce "Quando il grano maturò, storie di gente r-esistente" per commemorare l'80esimo anniversario del bombardamento di Pescara. Sul palco Marcello Sacerdote (foto) per la regia di Laura Curino. L'evento è patrocinato dalla Fondazione Brigata Maiella e dalla Fondazione PescarAbruzzo, con la collaborazione di Radio Città Pescara e Arci Pescara.

Una produzione di CuntaTerra. Drammaturgia di Marcello Sacerdote e Laura Curino, musiche originali e regia del suono di Vorinc. Assistenza scenica: Giulia Ferrante. Materiale di scena: Alìbi e Gianni "Mad" Colangelo. Consulenza storica e archivistica: Nicola Palombaro. Illustrazione: Chiara Scarpone. Progetto grafico: Chiara Galizia. Direzione del progetto: Chiara Spina.

"Quando il grano maturò" è uno spettacolo di narrazione teatrale sul tema della resistenza umanitaria durante il periodo della seconda guerra mondiale in Abruzzo. Un intreccio di memorie e racconti, risultato di un lungo lavoro di ricerca sul campo, tra l'analisi di fonti storiche e le interviste realizzate con i testimoni del passato.

L'Abruzzo in quegli anni fu un vero e proprio laboratorio della Resistenza, per molti versi unico in Italia. Biglietti acquistabili online e nei punti vendita CiaoTickets. Informazioni: 379/2219937, 327/7673720, info@cuntaterra.it.