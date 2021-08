39esima edizione dello Spoltore Ensemble: il programma

Laura Morante, Giuliana De Sio, Mimmo Locasciulli, Karima e Paolo Fresu. Sono solo alcuni degli artisti che infiammeranno le 6 serate della 39esima edizione dello Spoltore Ensemble, che si svolgerà dal 17 al 22 agosto a Spoltore. Largo San Giovanni potrà ospitare fino a un massimo di 200 persone ogni sera, sedute e distanziate. Direttore artistico è Angelo Valori. Si parte il 17 agosto con lo spettacolo di Laura Morante ‘Brividi Immorali’, in esclusiva per l’Abruzzo, tra teatro e musica; il 18 agosto arriverà Karima, che si esibirà con la Medit Orchestra e proporrà una versione orchestrale del suo ultimo cd ‘No filter’.

Il 19 agosto ci sarà una serata particolare e in esclusiva per la nostra regione con Stefano Massini. Il 20 agosto si terrà il ‘Tenco Ascolta’ che segna la collaborazione ufficiale tra lo Spoltore Ensemble e il Premio Tenco: verranno proposti quattro giovani artisti, Marasmo, Moscardi, Miriam Ricordi ed Eleonora Toscani, tutti ex studenti del Conservatorio di Pescara, seguiti dall’esibizione di Mimmo Locasciulli e della Setak band. Il 21 agosto doppio concerto dell’Orchestra Sinfonica Abruzzese nella chiesa di San Camillo de Lellis a Villa Raspa di Spoltore, alle 19.30 con i Concerti per violino di Back in chiave classica e alle 21 in chiave jazz; alle 21.15 a Largo San Giovanni lo spettacolo di Giuliana De Sio ‘Favolosa’.

Il festival chiuderà con un doppio spettacolo il 22 agosto: alle 21 i Solisti Aquilani con Ugo Pagliai e Cesare Chiacchiaretta al bandoneon e alle 22.30 il concerto di Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura (foto Felipe Fuenzalida). L’edizione 2021 segna inoltre la resurrezione del dopofestival, che sarà allestito in piazza D’Albenzio con l’ospitalità per il palato. I biglietti sono in vendita sul circuito CiaoTicket o nella biglietteria di Largo San Giovanni a partire dalle 19.30, la sera stessa dello spettacolo.

