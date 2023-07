Festival Marameo Abruzzo all'Auditorium Flaiano: il programma

Torna dal 25 luglio al 9 agosto l’appuntamento estivo con il teatro per le famiglie. Il Florian Metateatro presenta il Festival Marameo 2023, pensato per gli spettatori più piccini e adatto a tutti, con spettacoli che spaziano nelle più differenti tecniche teatrali e performative: si va dai trampoli, a l'acrobatica, la danza aerea, la giocoleria, la clownerie, il teatro in maschera, senza tralasciare il teatro d’attore e di figura e il classico teatro dei burattini. Gli spettacoli saranno preceduti dai 'Racconti a Teatro' con gli attori del Florian.

Ma vediamo il programma nel dettaglio. Martedì 25 luglio ore 18,30 “Explore”. Compagnia Stilts Power. regia di Eugenio Di Vito, uno spettacolo coreografico e multiforme, onirico e giocoso, di forte impatto visivo, che si compone di diversi quadri: destrezze acrobatiche, danza, equilibrismo, scene comiche, animali giganteschi che invadono il palco. Tutto avviene su e grazie ai trampoli, utilizzati in ogni modo possibile. Gli artisti si esibiscono in: acrobatica a corpo libero da soli, in coppia e in trio, acrobatica con bastone, acrobatica aerea, danza, slapstick, clown, teatro fisico, giocoleria, equilibrismo, teatro in maschera, con maschere gigantesche.

Mercoledì 26 luglio ore 18,30 “Quisquillaggini”, Mr. Pope, di e con Andrea Papa, spettacolo di giocoleria ed equilibrismo per tutti. Armato di tante valigie, traboccanti di fantasie, Mr. Pope e il suo ciuffo renderà possibile l'impossibile. Aereoplani improbabili, oggetti volanti, elastici pizzicanti e tante altre quisquilie pronte ad essere vissute a pieno con il pubblico. Spettacolo adatto a tutta la famiglia, animali domestici inclusi. “Swing’n’ beat”, Glori.air, regia Eugenio Di Vito con Gloria Parroni. Lo spettacolo di acrobatica aerea, prevede l’utilizzo del cerchio e del tessuto aereo, lo spettacolo Swing ‘n’ beat, è family friendly adatto a tutti coloro che vogliono passare un po’ di tempo in compagnia di buona musica e delle arti performative.

La prima coreografia verte più sul jazz mentre la seconda più su uno stile rock. La terza vi sorprenderà con la magia del tessuto aereo. Tutte con elementi sia tecnici, sia più artistici e teatrali. “Incandescenti origami” Blue Memba feat. Mr. Pope di e con Valentina Azzurretti e Andrea Papa Spettacolo di fuoco e sax dal vivo per tutt? Spettacolo romantico ed elegante di danza, manipolazione e fachirismo con fuoco, accompagnata dal suono del sax. Strumenti di fuoco utilizzati: bastoncini mangiafuoco e fachirismo, coppe, ventagli, bastone contact, doppi bastoni.

Mercoledì 3 agosto ore 18,30 “Le mani di Efesto”. Florian Metateatro/Divisoperzero, di e con Francesco Picciotti: spettacolo d’attore e di figura e musica dal vivo per tutti a partire da 4 anni. Un antico mito racconta che ad ognuno di noi, prima di nascere, viene mostrata una immagine che sarà la guida per la nostra vita futura. A qualcuno viene mostrato un fiore e quello vivrà tutta la sua vita senza mai smettere di pensare ai fiori; a qualcun altro un pianoforte e diventerà un grande musicista. Ad Efesto venne mostrata l’immagine di due mani e lui, per tutta la propria vita (e la vita di un dio è piuttosto lunga) costruì ogni genere di meraviglia.

Peccato che fosse così brutto che sua madre Era, la regina di tutti gli dèi, appena nato lo gettò dalla cima dell’Olimpo e per tutta la vita sognò di poter tornare tra i suoi pari, gli dei. Questa storia parla di un dio artigiano che ricerca ovunque la propria felicità per poi trovarla dove non si aspettava: al punto di partenza. E chi può raccontarla meglio di un burattinaio, artigiano del teatro che, come Efesto, ha costruito lo spettacolo con le sue mani e con le sue mani racconta storie? Lunedì 7 agosto ore 18,30 “Il castello misterioso”, Compagnia degli Sbuffi (Na), di e con Aldo de Martino e con Lello Genovese, spettacolo di burattini per tutt? a partire dai 5 anni Un classico del teatro dei burattini: Pulcinella perennemente affamato ed il suo inseparabile amico Tore Fasolo, arditissimo e terribile guappo… di cartone, alle prese con la più straordinaria delle loro avventure.

Il Principe Fiorenzo è disperato, tra lacrime e singhiozzi, la bella Principessa Eloisa, sua promessa, è stata rapita dal perfido Marchese di Scalezza e dal suo infimo consigliere Ghigo ed è rinchiusa nel tetro castello oltre il bosco. Pulcinella Citrullo e Tore Fasolo giungono al Castello Misterioso. Quale spaventoso arcano si cela oltre le mura della dimora del Marchese? Con il suo bastone incantato sarà il folletto Cecco a venire in aiuto dei nostri eroi. Riuscirà mai Pulcinella a ricordare la formula magica che comanda il bastone?

Mercoledì 9 agosto ore 18,30 “Hotel Tordò”, Enfants Terribles, di e con Gianluca Castellano e Andrea Ginestra: comedy show e clownerie per tutti a partire dai 4 anni, ambientata all'interno di una surreale reception e interpretata dai Fratelli Tordò che, utilizzando le tecniche del clown, il linguaggio del corpo e della musica, intrecciano una serie di sketch inediti. I due clown rischieranno la vita nel tentativo di domare una piccola belva feroce e costringerla a esibirsi nel pericoloso salto del cerchio di fuoco.

Presenteranno un numero di fachirismo onirico attraversando a piedi nudi letti di patate fritte e sfidando le soglie della tentazione lasceranno il pubblico a bocca aperta e a stomaco vuoto. Nell'imprevedibile Hotel Tordò sparizioni di suocere, preziosismi di micro-magie in lingerie e una serie di rocamboleschi errori trasformeranno un tranquillo soggiorno in una catastrofica commedia. Uno spettacolo di teatro comico, raccontato con la poesia e l'allegria del clown.