“Prezzemolina, i viaggi di Alice” al teatro comunale di Città Sant’Angelo

Continuano gli appuntamenti di Natale al teatro comunale di Città Sant’Angelo, dopo l’ottimo inizio con Cappuccetto Rosso. Gli spettacoli per famiglie tutti dedicati alle fiabe classiche rientrano nel ciclo "A Teatro per le Feste!": venerdì 30 dicembre alle ore 17 appuntamento con la Compagnia Fantacadabra di Sulmona e “Prezzemolina, i viaggi di Alice”. Lo spettacolo, per un pubblico dai 3 anni, è recitato dall’attrice di punta della compagnia, Laura Tiberi, con la regia del regista di lunga esperienza Mario Fracassi. Le musiche sono del chitarrista Paolo Capodacqua. Scenografia di Gianni Colangelo, pupazzi di Wally Di Luzio. Prima dello spettacolo si terranno i Racconti di Natale a cura del Florian Metateatro con le narrazioni dell’attrice madrilena Zulima Memba.

Prezzemolina, la protagonista bella, innocente e arguta di questa storia, impara presto a guardarsi da pericoli di fate cattive e dalle facili promesse di futuri adulatori, senza tuttavia perdere la curiosità per la vita. Vivrà momenti di paura e di sconforto ma che affronterà da sola superando tutto, in un crescendo di dialoghi vivaci e movimento. Fantacadabra Teatro è nata all’interno della Cooperativa Sociale Fantacadabra che da circa 20 anni si occupa di educazione attraverso il gioco e il teatro, ereditandone un prezioso patrimonio di creazioni, repertorio di spettacoli e progetti artistici.

È da sempre interessata a portare nelle scuole del territorio i linguaggi e le forme del "fare teatro" con laboratori e spettacoli. Il regista Mario Fracassi porta avanti da anni un intenso lavoro teatrale con i bambini, realizzando spettacoli dedicati all’infanzia già dagli anni ’80. Oltre ai laboratori con i ragazzi cura le regie di moltissimi spettacoli che hanno girato l’Italia: "La Bambina dei Fiammiferi", spettacolo di teatro sensoriale, "Hansel e Gretel", premiato nel 2004 a Molfetta al festival nazionale “Ti fiabo e ti racconto”. Per info e prenotazioni 393/9350933, 085/2059278.