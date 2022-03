"Pinocchio" in scena a Pescara per "Tutti a Teatro!"

Sabato 19 marzo ci sarà un appuntamento speciale di "Tutti a Teatro!" per la festa del papà con "Pinocchio", spettacolo musicale per pupazzi, ombre, attori e un burattino di legno con Roberta Colombo, Andrea Monticelli, Mariasole Brusa e Gianluca Palma Ideazione. Dalle tavole originali di Alain Letort colorate da Gianni Plazzi. Pupazzi di Mauro Monticelli, musiche originali di Claudio Capucci e Morrigan’s Wake, ensemble da anni impegnato sulla scena musicale nazionale nella riscoperta di un repertorio di arie, danze e ballate dell’area celtica nord-europea.

Il Florian Metateatro organizza un pomeriggio per vivere il teatro in famiglia, offrendo il biglietto al proprio padre che così entrerà gratis, con l'allestimento a cura della compagnia ravennate Teatro del Drago. Alle ore 17 il pomeriggio comincerà con il consueto appuntamento dei "Racconti a teatro" a cura del Florian Metateatro, questa settimana con il racconto del libro per ragazzi a tema ambientalista "Messaggi in bottiglia" di Simona Barba con le illustrazioni di Isabella Micati, la nuova uscita della casa editrice abruzzese Chiaredizioni. Alle voci narranti ci saranno, oltre alle due autrici, anche le piccole Sara e Valeria.

Arriverà dunque anche a Pescara uno spettacolo “cult” che ha girato il mondo con le sue oltre 1200 repliche, oltre che in tutta Italia anche al Festival di San Antonio (Texas), in Cina, Giappone, Taiwan, Israele, Tunisia oltre che in tutti i paesi dell’Europa fra cui, solo per citarne alcuni, Francia, Spagna, Portogallo, Germania, Inghilterra, Austria, Ungheria, Polonia, Grecia e molti altri, facendo conoscere il particolare percorso artistico contemporaneo della compagnia basato su una drammaturgia per immagini e una originale tecnica di animazione a vista. Il Teatro del Drago, con i fratelli Mauro e Andrea, rappresenta oggi la quinta generazione della famiglia Monticelli, attiva nel settore dei burattini e delle marionette dalla prima metà del XIX secolo. Oggi prosegue un filone artistico basato sul linguaggio del teatro di figura sia tradizionale (burattini in baracca) sia contemporaneo (pupazzi, ombre, animazione a vista).