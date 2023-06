"Mia moglie Penelope" al teatro d'Annunzio per la regia di Pino Quartullo

Nell'ambito della stagione teatrale estiva dell'Ente Manifestazioni Pescaresi, il 29 andrà in scena al teatro d'Annunzio "Mia moglie Penelope". E se Omero avesse scritto l’Odissea dalla prospettiva di Penelope? Come avrebbe descritto il ritorno a casa di Ulisse ed il suo intento di travestirsi e non rivelare subito la sua identità? Nemmeno a sua moglie? Nel suo romanzo 'Itaca per sempre' Luigi Malerba cambia lo sguardo del poema del ritorno per eccellenza, assegnando alla mite, paziente, fedele Penelope un ruolo meno defilato e più tagliente e ironico, senza minimamente stravolgere l’epica del racconto omerico.

E Ulisse, il re di Itaca torna a casa e ci appare meno eroe, più umano e familiare.Sorprese, colpi di scena e coinvolgimenti sentimentali sono alla base di questa trasposizione teatrale adattata appunto da una donna, Margherita Romaniello. La regia di Pino Quartullo regala al testo freschezza, il giusto tono di commedia ossequiando i versi di Omero e il mito greco. Oscar Bonelli suona dal vivo inscena circa venti strumenti antichi, di foggia e musicalità orientali e mediorientali, evocando atmosfere uniche ed accompagnando le emozioni e di colpi di scena dello spettacolo. I leggii utilizzati dai due attori diventano elementi drammaturgici veri e propri, un viatico per il pubblico per affacciarsi nei pensieri ad alta voce dei protagonisti dello spettacolo.