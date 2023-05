Pino e gli Anticorpi, I Pupazzi Band e Giobbe Covatta al Massimo per la Fidas

Uno spettacolo gratuito con band e comici: è questo il regalo di Fidas Pescara ai giovani. Un’iniziativa senza precedenti che permetterà ai ragazzi che lo vorranno di assistere a uno show totalmente gratuito che si terrà domenica 14 maggio. Sul palco si alterneranno Pino e gli Anticorpi, I Pupazzi Band, Giobbe Covatta e tante altre sorprese.

“Una festa che dedichiamo ai giovani per ringraziare chi di loro è già donatore di sangue e per farci conoscere da chi ancora non si è avvicinato alla nostra realtà”, spiega Anna Di Carlo, presidente di Fidas Pescara e Abruzzo. “Sarà un evento all’insegna del divertimento e della buona musica. Vi aspettiamo numerosi”.

Il duo comico Pino e gli Anticorpi ha una carriera televisiva scoppiettante che va da Colorado Cafè al Festival di Sanremo (dove fecero il picco di ascolti), fino a Only Fun – Comico Show. La live band 'I Pupazzi' trasforma qualsiasi evento in una festa coinvolgente e travolgente, mescolando sapientemente musica e ironia. Giobbe Covatta, comico e attore, è in grado di spaziare in tutti i campi dello spettacolo, riscuotendo sempre grande successo.

Per partecipare alla serata basterà ritirare l’invito nella sede Fidas di Pescara (adiacente al vecchio pronto soccorso), fino ad esaurimento posti. Per info, chiamare il numero 085/298244 in orario d’ufficio.