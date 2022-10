Pif, Isabella Ragonese, Elio Germano e Fabio Troiano nella nuova stagione teatrale "Millennium"

Quattro grandi nomi saranno a Pescara, tra febbraio e marzo del prossimo anno, per la nuova stagione teatrale 2022-2023 “Millennium”, in programma al Massimo. Il cartellone degli eventi è a cura della InMovieFest e della Baltimore Production.

Si comincerà con Pif, che porterà in scena “Momenti di trascurabile (in)felicità” insieme a Francesco Piccolo sabato 4 febbraio alle ore 21 e domenica 5 febbraio alle ore 18. Il secondo appuntamento vedrà invece in scena Isabella Ragonese con “Da lontano” domenica 12 febbraio alle ore 18. Quindici giorni dopo, cioè lunedì 27 febbraio, salirà sul palco Elio Germano con “Paradiso XXXIII”, alle ore 21. L'attore romano tornerà in città tre anni dopo il successo di "La mia battaglia". La conclusione della rassegna sarà affidata a Fabio Troiano e “Il Dio bambino” sabato 25 marzo alle ore 21.

Tutti gli spettacoli, come detto, si terranno al teatro Massimo. È già possibile prenotare i biglietti su Ciaotickets al seguente indirizzo url: https://www.ciaotickets.com/. Fino al 15 novembre è attiva una promozione speciale che consente di acquistare un abbonamento per le quattro pièces, nel primo settore, al costo di 99 euro + dp.