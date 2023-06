"Peter Pan: la nostra favola" al teatro dell’Istituto Nostra Signora

La Scuola dell'infanzia "Nostra Signora” di Pescara vola verso il successo con il suo musical a cura di Viviana Maione (Urban Station dance studio, San Giovanni Teatino). Come preannuncia il titolo, si tratta di un racconto rivisitato in cui non ci sono protagonisti, ma a gruppi, tutti sono personaggi fondamentali volti a diffondere il messaggio di pace, nascosto dietro le dinamiche della favola di Peter Pan.

Dopo mesi di lavoro da parte delle insegnanti Roberta Vaccari, Valeria Volpe, Donatella Fratino e Francesca D’Errico con bambini di soli 3, 4 e 5 anni, lo spettacolo è andato in scena sulle note dei testi di Edoardo Bennato, e ha contato sul calore di centinaia di spettatori entusiasti ed emozionati. Ma è stato il finale a regalare il vero colpo di scena: sulla melodia di “Let the Sun Shine” i mini- artisti, in versione hippy, sono scesi tra il pubblico regalando fiori, illuminando l'imponente teatro di colori e simboli di pace per invocare un #NoallaGuerra mai necessario come in questo momento.

La magia del musical si ripeterà martedì 6 giugno con i ragazzi della scuola primaria che presenteranno “Il viaggio del Piccolo Principe” in due spettacoli successivi sotto la direzione della professoressa Donatella Columbaro e di tutto lo staff di insegnanti. Il Piccolo Principe ci insegna che noi siamo responsabili delle persone con cui creiamo relazioni e legami, e questa responsabilità ci guida verso una migliore comprensione ed apprezzamento del mondo.

La storia del principe e della sua rosa, o con la sua amica volpe, ci insegna una lezione sulla natura del vero amore. Il linguaggio teatrale, così coinvolgente per tutta la persona, è un potente strumento educativo che abbiamo messo a servizio dei nostri alunni, attraverso queste due magistrali produzioni. È da piccoli che si diventa grandi, questo ci hanno insegnato i nostri bambini, mostrandoci una capacità insospettata di tenere il palco e di divertirsi recitando, ciascuno interpretando il proprio ruolo nella costruzione di uno spettacolo corale.