"Passi" in scena al Florian per il giorno del ricordo

Florian Metateatro, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e con il sostegno del Comune di Pescara, in occasione del giorno del ricordo presenta domenica 5 febbraio "Passi", a cura della compagnia Farmacia Zooè di Venezia. Una piéce di e con Marco De Rossi. A seguire ci sarà un incontro con Abdon Pamich e Marino Micich



Lo spettacolo è dedicato al campione olimpionico, esule fiumano, Abdon Pamich ed è ispirato alla sua storia raccolta in diverse interviste e scritta nel libro “Memorie di un marciatore”. Abdon Pamich assisterà per la prima volta al lavoro a lui dedicato e sarà accompagnato da Marino Micich, autore di numerosi saggi storici e direttore dell’Archivio Museo fiumano di Roma e dal valente musicista Francesco Squarcia. Per informazioni: 393/9350933 e 085/2059278.