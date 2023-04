"Partigiano Piuma" con Francesca Camilla D’Amico al Florian Espace

Per la stagione di Teatro d’Autore, sabato 15 aprile alle ore 20,45 appuntamento con il teatro di narrazione: la Compagnia Bradamante Teatro di Pescara presenta "Partigiano Piuma" di e con Francesca Camilla D’Amico. Una fiaba neorealista ambientata tra boschi, accampamenti, sentieri. Protagonista è Lindo, un ragazzino ribelle come solo sa essere chi per esistere è costretto a lottare. Riesce ad unirsi alla lotta partigiana grazie all’incontro con Roscio e Brado. I partigiani, dai nomi in codice più disparati, non sono come se li era immaginati.

Lindo, nome in codice Piuma, in fondo spera solo di incontrare un vero amico di cui fidarsi e lasciarsi prendere per mano. L’intenzione di un racconto “laterale” della Resistenza trae spunto dal romanzo di Italo Calvino 'Il sentiero dei nidi di ragno'. Lo spettacolo si avvale di un accurato lavoro sulla composizione del paesaggio sonoro realizzato da Isabella Di Bartolomeo, che orchestra le molte voci per un’attrice sola: Francesca Camilla D’Amico, narratrice e autrice, anima di Bradamante Teatro, classe 1989, laurea con Lode in Arti e Scienze dello Spettacolo all’Università “La Sapienza” di Roma, si forma sull’attore-narratore e sul teatro popolare alla scuola del Piccolo Teatro del Me-Ti.

Prosegue gli studi con realtà teatrali e maestri internazionali come Yves Lebreton, Odin Teatret, Thèatre du Soleil, Mimmo Cuticchio. Nel 2015 è finalista al Premio Scenario per Ustica. Dal 2016 conduce una ricerca indipendente sulla raccolta di storie orali nell’entroterra abruzzese che culminano con diversi spettacoli e progetti di narrazione. Nel 2019 scrive e interpreta “Paolo dei Lupi” con la regia di Roberto Anglisani, spettacolo finalista in due premi: In-Box Verde 2020 e Premio Nazionale Otello Sarzi. Dal 2015 dà vita alle escursioni narrate sui sentieri di montagna collaborando con diversi Parchi Nazionali e figure del mondo del turismo sostenibile, ricevendo premi e riconoscimenti nazionali.

Ha collaborato come narratrice nel documentario di Rai5 “Majella Montagna Madre” di Lucrezia Lo Bianco. Conduce il programma radiofonico ”Radio Wolf” su Radio Città Pescara ed è autrice ed interprete, in collaborazione con Tratti Documentari, di “Lama Bianca” un radio documentario per Radio3 Rai e Tre-Soldi. È ideatrice e co-autrice di “Orsa Minore”, una serie di podcast documentari. prodotta da RaiPlaysound. Unisce al teatro una grande passione per la natura ed è Guida Ambientale Escursionistica iscritta all’Aigae. postPLAY a seguire, dopo lo spettacolo la Compagnia incontra il pubblico in dialogo con Anna Ricciutelli. Si consiglia di prenotare al 393/9350933 (anche whatsapp) e al 085/2059278.