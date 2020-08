"Parole a fior d'acqua", monologo sul fiume con Franca Minnucci

“Parole a Fior d’Acqua” è il monologo che l’attrice pescarese Franca Minnucci interpreterà mercoledì 26 agosto sulla golena nord. Un inno all’amore e alla bellezza, in musica e versi “scritti sull’acqua”. Spiega la Minnucci:

"Reciterò arrivando dal fiume non solo fisicamente ma anche con la mia voce. E non a caso il sottotitolo dello spettacolo è “la Pescara cantava!”. Questa frase è infatti l’espressione finale di “Terra Vergine”, il grande testo dannunziano. I fiumi sono stati importanti nella vita delle persone e dei poeti in particolare; questi ultimi hanno dedicato ai corsi d’acqua poesie, espressioni e pensieri. Il nostro è un fiume al femminile, la Pescara come la chiama d’Annunzio, un fiume materno e donativo".