Paolo Ruffini in scena all'Aurum con lo spettacolo “Up & down"

Si terrà il 3 luglio all'Aurum, dalle ore 21, lo spettacolo “Up & down" con Paolo Ruffini, un happening comico, disobbediente e commovente, che ha come filo conduttore le relazioni, tra cui quella con le emozioni, con il tempo, con la diversità. Paolo Ruffini è in scena con gli attori disabili della Compagnia Mayor Von Frinzius (cinque di loro con Sindrome di Down, uno affetto da autismo e uno in carrozzina), compagnia teatrale livornese nata nel 1997, che collaborano con l’associazione Haccompagnami e sono diretti da Lamberto Giannini.

Lo scheletro dello spettacolo è costruito sull'intenzione del protagonista di realizzare uno straordinario One Man Show, parte però una sequela di boicottaggi e rocambolesche interruzioni da parte di attori che si dimostrano molto più abili di lui. L'imprevedibilità e l'irriverenza accompagnano gli spettatori in un viaggio che celebra la meraviglia di essere speciali e la potente bellezza della vita, espressa attraverso le nostre diversità.

“Pescara – sottolinea il sindaco Carlo Masci – guarda con attenzione a tutte le forme di inclusione mettendo a disposizione i suoi spazi culturali più iconici per proposte che sanno toccare la sensibilità sociale in connubio di reciproco arricchimento tra istituzioni e cittadinanza” . Lo spettacolo è organizzato e donato alla cittadinanza da Centodieci, il progetto di Banca Mediolanum dedicato alla crescita personale attraverso la promozione dei valori legati alla cultura, in collaborazione con l’ufficio dei consulenti finanziari di Banca Mediolanum di Pescara, in piazza della Marina 2.

“L’evento si inserisce nella progettualità culturale pescarese grazie alla stretta collaborazione tra il Comune di Pescara e la Banca Mediolanum – precisa l’assessore alla cultura Maria Rita Carota – la cui fruizione da parte della cittadinanza si inserisce nell’alveo di un percorso culturale ricco di spunti di impegno civile e sociale”. Evento gratuito, fino a esaurimento posti. Iscrizioni effettuabili QUI.