Paolo Crepet e le sue “Lezioni di sogni” al teatro D’Annunzio

Lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet sarà al teatro D’Annunzio di Pescara, giovedì 20 luglio dalle ore 21, per il suo spettacolo teatrale “Lezioni di sogni”. Introduce Nicoletta Todesco. Un modo per incontrare il pubblico cercando di riflettere su se stessi e magari, perché no, conoscersi meglio. Organizza Isolani Spettacoli. Biglietti disponibili su TicketOne.

Tra le opere più recenti di Crepet ricordiamo il libro "Baciami senza rete" (Mondadori - Strade blu), nato da una scritta vista su un muro di Roma: "Spegnete Facebook e baciatevi". Fantastica sintesi di un pensiero non conformista. Come sarà, da adulto, un bambino che ha comunicato sempre e soltanto attraverso un device? Che ne sarà della sua abilità nell'utilizzare e sviluppare il proprio apparato sensoriale? Quali cambiamenti interverranno nel suo modo di vivere i sentimenti e le relazioni sociali, nella sua capacità empatica?

Crepet risponde a questi cruciali interrogativi evitando toni apocalittici e la facile demonizzazione del lato oscuro presente in ogni forma di progresso, perché questo libro non è un atto di accusa, non è contro qualcosa.