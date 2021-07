'Palla al Centro', festival di teatro per bambini e famiglie del centro Italia

Martedì 20 luglio si inaugura il Festival Palla al Centro dedicato interamente al Teatro Ragazzi. Il Florian Metateatro torna ad ospitare la Vetrina dopo l’edizione del 2018; è infatti un evento itinerante tra le tre regioni organizzatrici, Marche, Umbria e Abruzzo, che hanno creato ormai da XV edizioni, un festival interregionale con una forte valenza nazionale. La novità delle ultime edizioni infatti è quella di una partecipazione sempre più importante di compagnie da tutta Italia, che scelgono Palla al Centro per presentare i loro lavori, anche in prima nazionale, nel centro Italia.

È necessaria la prenotazione con telefonata, sms o WhatsApp al 393/9350933 e 085/4224087. Palla Al Centro Festival-Vetrina di Teatro Ragazzi e Giovani del Centro Italia inizia il 20 luglio i suoi 4 giorni di teatro per piccoli. La giornata di inaugurazione di martedì 20 luglio inizierà alle ore 16.30 all’Aurum, una delle prestigiose sedi del Festival, alla Sala Flaiano, con lo spettacolo della compagnia Politheater di Città di Castello (PG).

Proseguirà la programmazione, sempre nella Sala Flaiano dell’Aurum, con lo spettacolo Ecomonsters Puppet Show, della compagnia All’inCirco Teatro/Teatro del Drago di Faenza e Ravenna, che ci proporranno poetiche marionette a fili, costruite interamente con materiali di recupero, per bambini dai +5 anni. Per lo spettacolo delle 18.30 ci si sposterà nello Spazio Obelisco del Teatro D’Annunzio, storica ambientazione delle rassegne estive del Florian Metateatro, con FedroEsopoLafontaine, tratto dalle favole classiche sugli animali realizzato con pupazzi e accompagnato da musica dal vivo, della compagnia Teatro dell’Erba Matta di Spotorno (SV).

Alle ore 19.45 verrà inaugurato un evento collaterale al Festival, novità di quest’anno: negli spazi dell’Aurum sul piazzale Michelucci, durante le prime due giornate di Festival, 20 e 21 luglio, si potrà visitare la mostra “Design e Teatro, storie di ceramica” sulla collaborazione artistica tra il duo pescarese di creativi Arago Design e il Florian Metateatro, che ha realizzato diversi spettacoli proprio con i due designer, dal 2013 ad oggi. Un’esposizione di oggetti Arago Design e di immagini degli spettacoli racconteranno di un percorso creativo tra le arti, segno di integrazione e proficue sinapsi. A seguire l’aperitivo di benvenuto per gli operatori ospiti del Festival provenienti da tutta Italia, sulla bella terrazza dell’Aurum con i vini della Cantina Bosco.

La prima serata alle 21.15 sarà dedicata ad una prima nazionale, lo spettacolo dell’Atgtp di Jesi (AN) con Chiamatemi Pig Gi, ancora all’Aurum-Piazzale Michelucci. Protagonista il re di Capota che fugge dalla falsa libertà e dal troppo potere, inventando una nuova identità. Incontrerà personaggi bizzarri e avrà modo di conoscere i suoi limiti e i suoi talenti, superando prove sempre più difficili e infine svelando la sua vera identità. Ma la giornata non finirà qui, ci sarà ancora lo spettacolo di seconda serata: alle ore 22.15, infatti, al Teatro d’Annunzio andrà in scena il mito classico rivisitato con Corpi al vento del Teatro Evento / Ruggiero - Gelmi di Vignola (MO) e Castellana Grotte (BA) per adolescenti +14 anni. Una madre con le sue figlie, Arianna la primogenita, famosa per il filo con il quale portò Teseo in salvo dal labirinto e Fedra, la seconda figlia, una donna che non può trattenere la passione che le sgorga da dentro. Donne di Creta, un mito classico in chiave personale, femminile, ironica e contemporanea.