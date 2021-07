Pablo e Pedro con “Come se fosse” a Estatica 2021

La mini rassegna 'Teatriamoci', nell’ambito di Estatica, propone “Come se fosse”, il nuovo spettacolo di Pablo e Pedro. Appuntamento il 10 agosto nell’arena del Porto Turistico Marina di Pescara con i due attori comici che racconteranno in modo grottesco loro stessi, i loro 25 anni insieme, i loro spunti e le loro idee, che quasi sempre hanno dato vita a pezzi comici memorabili. Nico Di Renzo e Fabrizio Nardi hanno avviato la loro carriera artistica nel 1994. Spiegano:

“Il Covid ci ha tolto tante cose ma non ci può togliere la voglia di ridere soprattutto in questo momento. Questa pandemia sta cambiando le regole di vita sociale, e questo aspetto è sotto gli occhi di tutti, però una cosa che non può cambiare è la voglia di ridere né a noi, ne agli spettatori che vengono a vedere gli spettacoli”.