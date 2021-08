Orchestra Sinfonica Abruzzese e Giuliana De Sio allo Spoltore Ensemble

Saranno tre gli appuntamenti che sabato 21 agosto caratterizzeranno la quinta serata del 39° Spoltore Ensemble: a partire dalle 19.30 i due concerti dell’Orchestra Sinfonica Abruzzese nella chiesa di San Camillo de’ Lellis, a Villa Raspa, che proporrà una versione prima classica e poi riarrangiata in chiave jazz di Bach (ingresso libero), e subito dopo Giuliana De Sio in ‘Favolosa’, tra musica e parole.

L’Orchestra Sinfonica Abruzzese nella prima parte del concerto suonerà ‘Johann Sebastian Bach: Integrale dei concerti per violino’, concerti per violino e orchestra BWV 1041 – 1042 – 1043 con Ettore Pellegrino direttore e violino solista e Antonio Pellegrino violino solista nel concerto BWV 1043. Alle 21.15 seconda parte del concerto con ‘Bach tra classico e jazz: Johann Sebastian Blues, due concerti di Bach trascritti e arrangiati da Roberto Molinelli in versione Blues con Roberto Molinelli direttore, Ettore Pellegrino violino solista e il Trio Nosso Brasil. I concerti dell’Osa sono a ingresso libero, ma con esibizione obbligatoria del Green Pass e documento in corso di validità da esibire all’ingresso.

Sempre alle 21.15, ma in Largo San Giovanni, prenderà il via lo spettacolo ‘Favolosa’ con Giuliana De Sio e con Marco Zurzolo al sax, Mario Nappi al pianoforte, Gianluca Mirra alla batteria e Luigi Sigillo al basso. ‘Favolosa’ sarà a pagamento: tagliandi acquistabili sul circuito www.ciaotickets.com o la sera stessa dell'evento alla biglietteria di Largo San Giovanni, fatto salvo il sold out dei 200 posti a sedere disponibili. Gli spettatori dovranno munirsi di Green Pass e documento in corso di validità da presentare all’ingresso dove, in base alle disposizioni normative anti-Covid, verrà effettuata anche la misurazione della temperatura.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...