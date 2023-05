"Nulla chiederò per me - elegia dei morti a uso dei viventi" in scena a Loreto Aprutino

Si terrà sabato 6 e domenica 7 maggio lo spettacolo finale del laboratorio teatrale del Teatro del Paradosso diretto da Fausto Roncone e Giacomo Vallozza. Lo spettacolo conclude il nutrito cartellone della rassegna Loreto Spettacolo 2023, realizzato dall’associazione culturale lauretana in collaborazione con l’associazione Fante di Cuori e la Consulta Giovanile, con il sostegno dell’amministrazione di Loreto Aprutino, le Fondazioni Pescarabruzzo e Musei Civici di Loreto Aprutino, oltre ad aziende locali e volontari.

Il tema trattato è quello della guerra, problematica quanto mai attuale, ma da un punto di vista inusuale, come spiega Giacomo Vallozza: «Dapprima volevamo semplicemente commemorare i caduti loretani nella seconda guerra mondiale, per volontà di Corrado Coletta, uno dei partecipanti. Pensavamo a una riedizione di Vinne la cicore e vinne li bumme, spettacolo che metteva in scena le testimonianze raccolte sulla seconda guerra mondiale. Ma Corrado ci ha lasciati e ci siamo ritrovati soli nel cammino, un po’ smarriti. Allora abbiamo immaginato un nuovo campo di battaglia. Le testimonianze sono stata rielaborate da improbabili pagliacci, esseri con un destino già compiuto, non giudicanti la storia ma che, forse, possono attraversarla con la leggerezza necessaria. Ogni attore/attrice/pagliaccio/pagliaccia ha così assimilato le fonti storiche e rielaborato in modalità propria testi, immagini, costumi, idee. Ne è venuto fuori uno spettacolo improprio, drammaturgicamente improbabile, a pianta centrale (che annulla la distanza palco-platea e mette sullo stesso piano attore e spettatore), più tendente alla performance».

Per informazioni contattare i numeri 333/4345591 e 333/2949140.