“Non ditelo alle stelle” in scena al Circolo Aternino

Il Teatro Stabile d’Abruzzo presenta a Pescara, sabato 11 e domenica 12 dicembre, “Non ditelo alle stelle”, testo e regia Federica Vicino, scenografia e videoinstallazioni Emanuele Dragone, assistente alla regia Jamal Mouawad, musiche originali Angelo Valori, con Pascal Di Felice, Riccardo Pellegrini, Enrico Valori e Lorenzo Valori.

Lo spettacolo è stato allestito nell’ambito del progetto “L’arte non si ferma”, fortemente voluto dal direttore artistico Giorgio Pasotti ed è una produzione del Tsa in collaborazione con New Sounds and beyond e Officine Solidali Teatro. Ispirato a una storia vera, è un allestimento di teatro civile che parla di guerra ed emigrazione.