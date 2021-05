Festa a Pescara con tanti big per i 9 anni di Noemi Sciarretta: domenica 6 giugno, la bimba di Guardiagrele affetta da Sma1 sarà omaggiata a Pescara, nel pieno rispetto delle norme anti Covid 19, con lo spettacolo “9 volte Noemi”. Presenta Federico Perrotta. Media partner dell’evento è Radio Delta 1, con il patrocinio del Comune di Pescara e la collaborazione del Kiwanis Chieti-Pescara.

“Una vera forza della natura, solo così può essere identificato un animo tanto meraviglioso, come quello di Noemi - commenta Federico Perrotta - La voglia di vivere che caratterizza questa famiglia è uno sprono per chiunque entri in contatto con tutti loro e proprio per questo motivo abbiamo piacere di festeggiare la piccola con un grande evento finalmente in presenza”.