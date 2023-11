A teatro per dire “No alla violenza sulle donne” con La Torre di Babele e Manuela Villa

Si chiama "Solo perchè donna” ed è un evento a cura dell’associazione “Officina Culturale – La Torre di Babele” che si inserisce nell'ampio cartellone “#365No alla violenza sulle donne” organizzato per un sostegno al contrasto della violenza e in occasione del 25 novembre, data simbolica che rappresenta, appunto, la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Possibile grazie all’assessorato alle politiche sociali e per la famiglia del Comune di Pescara con Adelchi Sulpizio la serata con il teatro è prevista per il 24 novembre a Pescara: “La ferma intenzione - per l'associazione - è quella di sensibilizzare il pubblico nei riguardi del fenomeno del femminicidio in primis, ma anche di ogni forma di sopruso esercitato nei confronti delle donne che anche nelle ultime ore, in vista di una data così sentita, non arresta la sua corsa vergognosa”.

Nel corso della serata la compagnia teatrale “La Torre di Babele” metterà in scena uno spettacolo dal titolo “Il Circo delle Donne”, scritto e diretto dal dottor Michele Di Mauro che vedrà protagoniste cinque storie di donne: 'La sposa bambina', 'Chocolat', 'La zingara', 'La ballerina di carillon' e 'La donna a due facce'. L’ambientazione è quella del circo sulla scia del circo Barnum, nel quale cinque donne raccontano se stesse, ripercorrendo le loro storie di abusi, soprusi, maltrattamenti e violento accanimento fino alla morte.

Il linguaggio metaforico e poetico dello spettacolo servirà ad accompagnare il pubblico in un lungo percorso di consapevolezza senza la crudezza di immagini realistiche ma con altrettanto stimolo alla riflessione. Sul palco oltre allo stesso Di Mauro ci saranno Denise De Luca, Lina Bartolozzi, Rita De Bonis, Delia Montebello, Paola Ferrante e inoltre Lino Pisciella e Nicky De Chiara. Le musiche dal vivo sono di Rossella Remigio e Antonello Pellegrini.

Oltre a questa pièce, nel corso della serata vi sarà l’esibizione della cantante e attrice Manuela Villa, con cui verrà affrontato anche il tema. Il sindaco Carlo Masci e il vice sindaco Adelchi Sulpizio daranno anche il giusto riconoscimento all'associazione Ananke che svolge attività di assistenza e supporto a donne vittime di violenza. Modera la serata la giornalista Alessandra Renzetti. L’ingresso è gratuito ma su prenotazione.