"Nella città l'inferno", reading con Agnese Lorenzini al Babilonia

Si chiama "Nella città l'inferno" il reading con Agnese Lorenzini, su un testo di Isa Mari, che si terrà venerdì 28 aprile al circolo Arci Babilonia. Attraverso il racconto delle tre detenute Paola, Antonella e Patrizia entriamo dentro il carcere femminile di via delle Mantellate a Roma negli anni '50. Un racconto corale ed emozionate che percorre il passato, il presente e il sognato futuro delle tre detenute. Le loro speranze e i loro drammi in un concentrato di suoni e rumori. Si raccomanda la puntualità. Info e prenotazione tavoli per la cena: 320/2659801.

Agnese Lorenzini nasce in provincia di Roma nel 1990. Dopo la laurea in filosofia estetica, dal 2012 al 2015 si forma come attrice presso l’accademia d’arte drammatica Cassiopea di Roma. In seguito al diploma approfondisce il lavoro di training attoriale e sull’azione teatrale frequentando workshop con Roberta Carreri (Odin Teatret), Raoul Iaiza, Mamadou Dioume e di recitazione in lingua inglese con Eric Scott Gould. Nel 2016 il suo percorso incrocia quello della compagnia Nogu Teatro, con la quale instaura una collaborazione solida e duratura. Con Nogu, Agnese si dedica ad un accurato e costante lavoro di training e di ricerca attoriale, e alla realizzazione di diverse produzioni.

Di pari passo con gli impegni teatrali porta avanti il suo lavoro anche in tv. Dal 2016 al 2022 interpreta Susanna Picardi, giovane avvocato della storica e amata fiction "Un posto al sole". La vediamo anche in "Don Matteo" e "Che Dio ci aiuti". Nel 2017 prende parte a "Mami", cortometraggio diretto da Francesco Vitiello.