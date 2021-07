'Nduccio chiude la Festa di Sant'Andrea 2021

Spetterà a 'Nduccio il compito di chiudere la Festa di Sant'Andrea 2021. Appuntamento lunedì 26 luglio alle ore 21,30. Seguirà l'estrazione della lotteria alle ore 23,30. Ingresso libero. Sarà l'occasione per ridere ancora una volta in compagnia di questo simpatico comico-cantante pescarese, al secolo Germano D'Aurelio, noto per aver inciso brani del calibro di "Radio Cafone", "Sott'a la capanna", "Lu ssetacce" e "Zappa Rap".

Con il suo "Sentimento agricolo", 'Nduccio si è fatto apprezzare persino da un personaggio come Renzo Arbore, che qualche anno fa lo ha voluto come ospite nella sua ultima fatica televisiva: "Meno siamo meglio stiamo". Inoltre 'Nduccio lega spesso il proprio nome anche a numerose iniziative benefiche.

