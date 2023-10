Si terrà venerdì 3 novembre a Montesilvano la rappresentazione teatrale dell’opera “Mors tua Vita Mea”, sotto la regia di Bruno Spadaccini, che curerà anche gli arrangiamenti. Lo spettacolo, organizzato dall’università popolare della terza età di Montesilvano con il patrocinio del Comune di Montesilvano, prevede la partecipazione della consigliera di parità della Provincia di Teramo e supplente della Regione Abruzzo Monica Brandiferri, che introdurrà la manifestazione, e l’esibizione dei seguenti attori: Loredana Saccomandi, Lina Colantoni, Lidia D’Addamio, Laura Borlenghi, Silvio Sarta, Carmine Ricciardi, Antonio Pagano e Francesco Giammarino.

Il 2 novembre la Chiesa commemora tutti i defunti secondo un’usanza universale di carattere triste e funebre. Vi sono, però, alcuni paesi europei dove la commemorazione assomiglia a una festa familiare durante la quale i morti sembrano confondersi con i vivi. Per esempio in Sicilia il 2 novembre si mangiano le “ossa dei morti” dei dolci di mandorla che le pasticcerie vendono alla vigilia della commemorazione. Ciò avviene anche in altre regioni italiane, dove per l’occasione si vendono i dolci dei morti.

Come informa una nota, il messaggio che questa opera vuole lanciare è che "i cimiteri dovrebbero essere luoghi familiari e ridenti perché contengono le nostre radici: tutti coloro che ci hanno preceduto ci trasmettono non soltanto la vita ma anche il patrimonio di cultura e di regole morali su cui è fondata la nostra comunità. Con “Mors tua Vita Mea” Bruno Spadaccini propone un flashback di narrazioni senza sosta, a tratti tragiche e a tratti comiche con espliciti riferimenti alle tradizioni, nella maggior parte napoletane. Napoli, la colta, la lazzarona, la simpatia e meta insostituibile di grandi artisti abruzzesi. L’ingresso allo spettacolo teatrale sarà a offerta libera con ricavato da destinarsi alle opere parrocchiali".