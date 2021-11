'Memorie Alcoliche', reading musicale al Babilonia per il Fla Off

Formula Up to you (contributo minimo 3 €)

In occasione del Fla - Festival di Libri e Altrecose, Babilonia presenta 'Memorie Alcoliche', reading musicale de La Compagnia della Polvere in programma venerdi 19 novembre alle 21:30 per la rassegna "Fla Off". L'evento è con formula Up to you. Si raccomanda la puntualità. Ingresso con green pass e tessera Arci, rinnovabile per la stagione 2021/2022 al costo di 7 euro. Per info e prenotazione tavoli per la cena: 320/2659801 anche tramite messaggio WhatsApp.

Al piano Alessio Romano, alla chitarra e voce Christian Carano. In scena un pirotecnico spettacolo per raccontare le sbronze più colossali della storia della letteratura. Dalla birra di Charles Bukowski al Chianti di John Fante, passando per l'autobiografia alcolica di Jack London. Perché si può bere troppo, ma mai abbastanza.