Maurizio Battista a Pescara con “Ma non doveva andare tutto bene?”

Maurizio Battista sarà in scena a Pescara con il suo nuovo spettacolo “Ma non doveva andare tutto bene?”. Appuntamento al teatro D'Annunzio venerdì 28 agosto, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Per l’evento, infatti, è stata studiata una nuova pianta della location che prevede una capienza ridotta rispetto a quella tradizionale e tutti posti numerati distanziati l’uno dall’altro in ogni settore in conformità alle norme anti Covid.

Lo show è organizzato dall’Ente Manifestazioni Pescaresi in collaborazione con Alhena Entertainment e Ventidieci.

Dopo il sold out registrato al teatro Massimo lo scorso 29 febbraio, il comico romano è pronto per un altro bagno di folla nella nostra città. Biglietti in vendita nei circuiti e punti vendita abituali TicketOne e Ciaotickets e presso la biglietteria del Teatro D’Annunzio di Pescara (dal lunedì al sabato dalle 17 alle 20).