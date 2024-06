Matta Aperto 2024: tutti gli appuntamenti in programma da giugno a settembre

Sono davvero moltissimi gli appuntamenti di Matta Aperto 2024, un programma ricco di eventi che avranno inizio a giugno e termineranno a settembre.

Parte idealmente dallo Spazio Matta di Pescara per estendersi ad una serie di luoghi, spazi e ambienti diffusi lungo il territorio urbano della città di Pescara, la rassegna Matta#Aperto, edizione 2024, nel solco di quella ricerca di significati comuni e accomunanti per i cittadini, che da sempre anima la rete Artisti per il Matta, promotrice dell’evento.

Si conferma e si rafforza anche per l’edizione attuale la vocazione originaria, quella di dar vita ad iniziative artistiche in dialogo tra interno ed esterno rispetto all’area urbana dello Spazio Matta, casa della rete Artisti per il Matta, ospitata dall’ex Mattatoio di Via Gran Sasso, in collaborazione con enti e associazioni culturali e sociali della città.

La rassegna, nata dall’esigenza di garantire agli spettatori, durante la pandemia, una maggiore sicurezza per il contagio, ha fatto emergere nuove modalità di promozione e fruizione della cultura, che puntano su un più diretto coinvolgimento dei cittadini. Laboratori artistici e spettacoli all’aperto, nei parchi o lungo il fiume, spingono il pubblico a riscoprire e vivere la città da altri punti di vista, così come stimola gli artisti e i curatori ad interrogarsi in modo più profondo sul senso del coinvolgimento dei cittadini sia per i temi sia per le modalità di interazione. L’edizione 2024, è dedicata a Danilo Dolci sociologo, poeta, educatore e attivista della nonviolenza di cui ricorre il centenario dalla nascita. Dolci ci lascia in eredità tanti elementi che sono quanto mai contemporanei: l’educazione alla pace, il valore della partecipazione, la comunicazione non violenta, l’informazione consapevole, il pensiero ecologico. Matta#Aperto 2024 fa parte del programma promosso dalla Presidenza Consiglio dei Ministri per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie della Città di Pescara.

Le attività sono realizzate in collaborazione con: Accademia Nazionale di Danza, Arci Pescara, Conservatorio di Musica Luisa d’Annunzio, Fondazione ARIA, CSV Abruzzo, Fondazione Caritas Pescara Penne, Associazione L.A.A.D., Pescara Social Lab, Fondazione Pescarabruzzo, Centro Studi Danilo Dolci.

Di seguito il calendario di eventi e appuntamenti