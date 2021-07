Al via con Massimo Popolizio la settima stagione del festival “La Cultura dei Legami”

Inizia sabato 24 luglio alle 21,15 la settima edizione del festival 'La Cultura dei Legami', ideato e diretto da Edoardo Oliva. Il primo spettacolo sarà “La caduta di Troia”, della compagnia Umberto Orsini, che vedrà in scena Massimo Popolizio, accompagnato dai musicisti Stefano Saletti, Barbara Eramo e Pejman Tadayon. Popolizio, diretto in passato da Luca Ronconi per più di trenta spettacoli, ha vinto 3 premi Ubu, l’Oscar italiano del teatro. Ed è molto popolare anche al cinema: come non ricordare, tre gli altri, i suoi ruoli in “Romanzo Criminale”, “Il divo”, “Sono Tornato” ed “Era d’estate”.

«Siamo molto lieti di inaugurare questa collaborazione con un’istituzione prestigiosa come l’Ente Manifestazioni Pescaresi, che ospiterà la settima edizione del nostro festival teatrale 'La cultura dei Legami' - spiega Edoardo Oliva - E sarà la prima volta all’aperto, sotto le stelle, d’estate, in un contesto scenico storico e suggestivo come il teatro-monumento D’Annunzio. Una ripartenza ideale, dopo il lungo stop provocato dal Covid. Quest’anno il nostro festival sarà dedicato alla memoria di Enzo Spirito, grande autore, attore e regista di origini napoletane, nostro collaboratore della prima ora, scomparso a maggio».

