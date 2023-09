Massimo Lopez e Tullio Solenghi al Massimo con "Dove eravamo rimasti"

Prezzo non disponibile

Massimo Lopez e Tullio Solenghi tornano a esibirsi insieme, e faranno tappa anche al teatro Massimo di Pescara con "Dove eravamo rimasti". Appuntamento il 24 gennaio 2024 dalle ore 21. Biglietti in vendita on line sui circuiti TicketOne e Ciaotickets, nonché nei punti prevendita autorizzati. Infoline: 085.9433361 e 366.2783418. Lo spettacolo è organizzato da Alhena entertainment ed Elite Agency Group.

Questo nuovo spettacolo del duo proporrà numeri, sketch, brani musicali e contributi video, con alcuni picchi di comicità assolutamente imperdibili come una lectio magistralis di Sgarbi/Lopez, un affettuoso omaggio all’avanspettacolo, l’inedito Renato Zero di Solenghi o il confronto Mattarella/Berlusconi, inseriti nell'ormai collaudata dimensione dello show che Massimo e Tullio hanno proposto in questi ultimi anni.

Il filo conduttore sarà quello di una chiacchierata tra amici, la famiglia allargata di cui sopra, che collegherà i vari momenti di spettacolo. La band del maestro Gabriele Comeglio sarà ancora una volta sul palco con i due artisti, irrinunciabile “spalla” della cornice musicale. L’intento è quello di stupire ed emozionare ancora una volta quei meravigliosi “parenti” seduti giù in platea.