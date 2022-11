Massimo Boldi a Montesilvano per una cena spettacolo tutta da ridere

Il 7 dicembre, alle ore 21, è in programma al Grand Hotel Adriatico di Montesilvano una divertentissima serata di cena e musica che avrà come special guest il noto attore comico Massimo Boldi. Per prenotazioni bisogna scrivere via WhatsApp al numero di telefono 334/2201588.

Non mancherà la musica, garantita dalla Secondo Senso Live Band e dal dj set di Roberto Battaglia. Organizzazione a cura di Nardone Eventi srl - asd Perla. Un appuntamento assolutamente da non perdere.