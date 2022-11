"Il marito invisibile", Maria Amelia Monti e Marina Massironi aprono la nuova stagione teatrale della "Luigi Barbara"

30 € per le Poltronissime e 25 € per le Poltrone (soci Stm: 27 € e 22€)

Mercoledì 16 novembre e giovedì 17 novembre saranno Maria Amelia Monti e Marina Massironi ad aprire la nuova stagione teatrale della società del teatro e della musica "Luigi Barbara" con "Il marito invisibile", testo scritto e diretto da Edoardo Erba.

Attrici teatrali di grande talento e dalla straordinaria verve comica, Maria Amelia Monti e Marina Massironi si misurano con un testo in cui si intrecciano le tante sfaccettature, prese negli ultimi tempi, dalle nostre relazioni personali, un dialogo che passa in maniera sempre più fluida dal piano reale a quello virtuale.

"Il Marito Invisibile" è un'esilarante commedia sulla scomparsa della nostra vita di relazione. Le due protagoniste ci accompagnano con la loro personalissima comicità in un viaggio estremamente attuale. Una videochat fra due amiche cinquantenni, Fiamma e Lorella, che non si vedono da tempo. I saluti di rito, qualche chiacchiera, finché Lorella annuncia a sorpresa: mi sono sposata! Un marito che però ha una particolarità davvero straordinaria…



Un atto unico dal ritmo incalzante, che cattura lo spettatore dalla prima battuta, senza nessuna possibile distrazione. Come spiega Edoardo Erba nelle note di regia, «ne "Il Marito Invisibile" ho voluto creare una realtà virtuale più ricca e articolata della realtà che vediamo sul palco. Le attrici recitano sullo sfondo di un blue screen circondate da una realtà monocromatica, che prende vita e colore solo dal piano della telecamera in su. Sui grandi schermi che sovrastano il palco, invece, le vediamo vivere nelle loro case, piene di oggetti, di luci, di fumo, di colori e di movimento».

E aggiunge: «Il contrasto – funzionale alla storia – mette lo spettatore in una situazione nuova. Può guardare le attrici sui grandi schermi o, viceversa, guardarle dal vivo sul palco o, ancora, guardarle un po' da una parte, un po' dall'altra, "montando" le immagini come meglio crede. Benché composto da cinque scene con passaggi di tempo fra l'una e l'altra, lo spettacolo non prevede mai il buio. Gli schermi sono sempre attivi, perché quando i personaggi escono di scena, prendono il cellulare e il pubblico vede ingrandito quello che loro vedono».