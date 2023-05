Marco Papa al teatro d'Annunzio con "Titanic - la vera storia di Jack la trivella dell'Adriatico"

Marco Papa, pescarese doc, comico e conduttore radiofonico, presenta il suo nuovo spettacolo di cabaret con gli immancabili e divertentissimi doppiaggi in dialetto abruzzese su scene di film famosi. Questa volta toccherà a "Titanic - la vera storia di Jack la trivella dell'Adriatico", in scena al teatro d'Annunzio il prossimo 25 agosto.

Una caratteristica già messa in atto con successo per i celeberrimi spot pubblicitari “riveduti e corretti” (quelli dei tempi della collaborazione con Vincenzo Olivieri, e non solo), e che da anni Papa ha trasposto anche al mondo cinematografico, con preziose aggiunte senza dubbio esilaranti.

Risate assicurate, prevendite su CiaoTickets.com. Quello di Marco Papa può essere definito come l'ottimo spettacolo di un bravo artista, che rappresenta una delle icone del nostro umorismo. Da non perdere assolutamente. Regia di Luciano D'Amore, con la partecipazione dell'attore Milo Vallone.