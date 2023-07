Marcello Sacerdote racconta “Il Beato Roberto da Salle. L’Arpa di Dio” 

Domenica 23 luglio a Salle andrà in scena per la prima volta uno spettacolo dedicato alla vita del Beato Roberto, patrono del paese, in occasione del 750° anniversario della sua nascita: “Il Beato Roberto da Salle. L’Arpa di Dio” è una lettura teatrale musicale a cura di CuntaTerra, interpretato da Marcello Sacerdote (foto), voce narrante e suoni, e Bruno Graziosi, contrabbasso. Ingresso libero. L’evento è promosso dal Comune di Salle e chiuderà i festeggiamenti in onore del Beato Roberto da Salle del 2023.



Roberto da Salle, che veniva chiamato Santuccio, nasce a Salle nel 1272 circa e muore a Morrone del Sannio il 18 luglio 1341. È stato un abate italiano, discepolo prediletto di Pietro del Morrone (poi papa Celestino V) e procuratore generale della congregazione dei Celestini dell’Ordine di San Benedetto. È venerato come beato dalla Chiesa.

Passato alla storia come un personaggio straordinario, raro esempio di profonda spiritualità e operosità cristiana, un uomo giusto e generoso, benefattore umile e instancabile, dispensatore di innumerevoli miracoli e prodigi testimoniati su larga scala. Ha da sempre suscitato e continua tutt’oggi a suscitare una grande devozione nei cuori dei suoi fedeli, locali e di ogni parte del mondo, che come ogni anno a luglio si riuniscono a Salle per onorare l’amato Beato.