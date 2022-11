"Il Magico Oscar nel paese delle Meraviglie" in scena a Città Sant’Angelo

Ricomincia il teatro per i bambini e le bambine con una nuova scoppiettante stagione di spettacoli che si avvicenderanno in due spazi della provincia ormai molto conosciuti per la programmazione Florian della domenica pomeriggio, programmazione che si avvale della collaborazione del Comune di Città Sant’Angelo e del sostegno della Regione Abruzzo e del ministero della cultura. Gli appuntamenti con la storica rassegna di teatro per ragazzi "Tutti a Teatro!", attiva da vari anni e che ha formato generazioni di giovani spettatrici e spettatori, riprendono con una nuova stagione domenica 6 novembre al teatro comunale di Città Sant’Angelo.

Si comincia con una produzione Florian Metateatro/Oscar Strizzi (Pescara-Lanciano) di illusionismo, magia, mimo, sand art, ombre cinesi dai 4 anni, di e con Oscar Strizzi, fantasista illusionista, con un genere di spettacolo poetico, magico e surreale che coinvolge persone di ogni età e provenienza. Oscar Strizzi si è esibito su numerosi palchi nazionali e internazionali lavorando con grandi nomi dello spettacolo quali il prestigioso “Le Cirque Du Soleil”. Lo spettacolo sarà accompagnato dall’appuntamento Racconti a Teatro, narrazioni a tema a cura del Florian Metateatro. Per info e prenotazioni: 393/9350933 e 085/2059278.