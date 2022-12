Si ride con "Lu piacione" alla parrocchia Madonna Del Rosario

La commedia comico-brillante in due atti e un quadro "Lu piacione", scritta e diretta da Angelo Del Sordo, sarà il quarto spettacolo della rassegna di teatro dialettale "4° Trofeo Fita Abruzzo - in ricordo di Roberto Falone". Salirà sul palcoscenico la compagnia teatrale "I Sestini" di Teramo, fondata da Angelo Del Sordo e Lucia Ognibene. Appuntamento domenica 18 dicembre alle ore 17. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 339/2314718 – 329/1519907 - 338/5948617 o visitare su Facebook la pagina "Fita Abruzzo".

La piéce tratta tematiche attuali di interesse sociale e di approfondimento collettivo, tenendo sempre attiva l’attenzione mediatica in chiave satirica comico brillante. Racconta la quotidianità di una semplice famiglia dei giorni nostri, due genitori lavoratori, un figlio agli studi, un famigliare invalido a carico, e in un giorno di maggio si ritrovano a rimodularsi nel quotidiano per affrontare la nuova vita, e tra malintesi, conquiste amorose e affari, le sorprese sicuramente non mancano.