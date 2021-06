'Lu Mazzamarcelle' con Marcello Sacerdote al Parco Lavino di Scafa

Prezzo non disponibile

Sabato 19 giugno, ispirato alla leggendaria figura del folletto presente nei racconti magici e nelle superstizioni della cultura popolare italiana, Marcello Sacerdote metterà in scena Lu Mazzamarcelle, contastorie e musico che gioca ad allietare il cuore e la mente di chi lo ascolta, con racconti, scherzi, fiabe, indovinelli, suoni e canti accompagnati da strumenti della tradizione come organetto, flauti e percussioni.

Ci si incamminerà nella bellezza di un ambiente naturale, ricco di colori e profumi estivi, per incontrare Lu MazzaMarcelle, un buffo folletto contastorie pronto a narrarci delle storie speciali. Passo dopo passo immersi in un’atmosfera senza tempo, nell’aria vibrano magici racconti, ballano un valzer con la fantasia tra i rami degli alberi. Tintinnii di spiritelli appaiono e scompaiono fugaci in una folata di vento. Melodie di canti antichi e suoni fatati carezzano l’orecchio dei viandanti.

PROGRAMMA

Ore 15.30 – Ritrovo presso ingresso Parco Lavino

Ore 16.00 – Presentazione dell’attività e inizio passeggiata con narrazione, musica e canti

Ore 17.30 – Fine attività e saluti

Saranno necessarie le scarpe comode. Abbigliamento comodo. Zainetto con acqua (1 litro) e macchina fotografica.