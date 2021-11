"Little Something" in scena al Florian

Arriva al Florian Espace lo spettacolo di teatro danza vincitore dei "Teatri del Sacro" nel 2017, il Festival di Ascoli Piceno dedicato alle intersezioni contemporanee fra teatro, tensione spirituale e ricerca religiosa. "Little Something" andrà in scena domenica 14 novembre. Regia e coreografia di Loredana Parrella. Interpreti: Yoris Petrillo, Jessica De Masi, Caroline Loiseau, Romano Vellucci ed Enea Tomei.

Il testo originale è di François Garagnon. Rielaborazione di Beatrice Balla. Musiche originali: Current. Costumi: Andrea Grassi. Voce recitante: Enea Tomei. È vivamente consigliata la prenotazione ai numeri 085/4224087 e 393/9350933. Necessari Green Pass dai 12 anni e mascherina, secondo le normative ministeriali anti Covid.