“La Lima & La Raspa” sul palco del Massimo per uno spettacolo di beneficenza

“La Lima & La Raspa”, al secolo Enea Di Liberato e Romeo D’Alberto, saranno in scena mercoledì 7 dicembre a Pescara, con il sostegno del Comune, per lo spettacolo di cabaret in vernacolo “Superstar”, il cui ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza: servirà, infatti, a sostenere l’asd Caccia Grossa Onlus (Sport per diversamente abili) del presidente Daniele Di Girolamo. Chi fosse interessato a prenotare posti per lo spettacolo del 7 dicembre può contattare il numero 320/3388388.

I temi del testo che sarà in portato in scena il 7 dicembre sono i “cavalli di battaglia” di questo due di cabarettisti che hanno alle spalle 27 anni di carriera: "’Ndonio e ‘Ndunetta, le “Superstar” della serata, rivisiteranno in chiave comica quelli che sono i problemi familiari della vita quotidiana - spiega Romeo D’Alberto - dalle liti tra moglie e marito, agli scontri con la suocera, senza dimenticare i rapporti e i contrasti tra genitori e figli. E poi il sequel della gag che vede protagonista Jessica, alle prese con una crisi d’identità. La nostra comicità è tutta scritta nel paradosso, nei doppi sensi, nel gioco di parole e questo ci ha permesso d'interpretare ruoli che riportano alle fasce più popolari della comunità. Il 7 dicembre ci sarà da divertirsi insieme".

Ed Enea Di Liberato aggiunge: "I nostri personaggi appartengono a uno spaccato della nostra società che è quello della gente comune, alle prese con la vita di tutti i giorni, di coloro che esprimono la nostra identità abruzzese; l’agricoltore anziano che parla dei giovani e della società di oggi, la commara, la zitella e altri ancora, tutti alle prese con le sofferenze d’amore, il matrimonio, il fidanzamento e l’amicizia. Il nostro pubblico si ritrova nelle nostre ironiche rappresentazioni e spero continui ad apprezzarci. Ma con Romeo abbiamo anche aperto il nostro cuore all’asd Caccia Grossa perché è un’associazione seria. Invito tutti a prenotare il posto in sala perché i biglietti a disposizione non sono molti".