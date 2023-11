25 novembre, al teatro della Soms la tragicommedia a scopo benefico "Libertà... o quasi"

La tragedia di Giulia Cecchettin ha scosso l’Italia e riproposto ancora una volta la gravità del fenomeno dei femminicidi che secondo i dati ufficiali, ma approssimati, dall’inizio dell’anno sono saliti nel nostro Paese a 83. L’Abruzzo purtroppo nel corso del 2023 non ha fatto eccezione: è anche per questo che il centro antiviolenza Iside della presidente Annarita D’Urbano, in occasione del 25 novembre - giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne, rinnova il suo impegno e lancia l’appello alla comunità degli uomini e delle donne "affinché vi sia una presa di coscienza più profonda e una maggiore consapevolezza sulle dimensioni di questo autentico flagello che in molti casi resta avvolto, aldilà della fredda conta delle vittime, in una nebulosa di pregiudizio e ignoranza. Solo con questo possono trovare sostanza iniziative concrete e può prendere corpo una rete diffusa di soggetti che a vario titolo possono contribuire ad arginare e possibilmente a fermare questa tragedia infinita".

Di conseguenza "servono azioni condivise e immediate, vanno coinvolte le scuole e i ragazzi fin dalla giovane età, gli uomini e non solo le donne vanno resi protagonisti di un cambiamento che oggi appare impossibile ma al quale Iside non vuole rinunciare, tanto è vero che a noi si sono avvicinati non solo donne vittime di violenza ma anche chi vuole offrire un contributo di volontariato".

In questo solco rientra l’evento a scopo benefico, voluto dall’associazione Iside - che da dieci anni si occupa di tutela di donne vittime di violenza anche attraverso il servizio di assistenza h24 - e reso possibile dalla società operaia di mutuo soccorso di Spoltore che ha messo a disposizione gli spazi, in calendario per sabato 25 novembre nel borgo di Spoltore. Si potrà accedere in sala offrendo un contributo minimo. La somma raccolta sarà devoluta a favore di azioni di tutela e assistenza a donne vittime di violenza.

Si tratta di un appuntamento unico con il teatro, sul palco sarà infatti rappresentata la tragicommedia “Libertà …o quasi”, portata in scena dalla compagnia Follemente su un testo e con la regia di Stefano Giannascoli, "che affronta il dramma della violenza da un osservatorio diverso, trasversale rispetto al consueto, che alla riflessione grave e dolorosa vuole unire un momento di speranza positiva finché si può. “Libertà o quasi” parla delle donne; delle donne e del teatro, e lo fa raccontando la storia travagliata di tre ragazze: Linda, Berta e Tatiana. Ma non voglio anticipare troppo, vi invito invece a teatro per vivere questo spettacolo e per dar vita insieme a noi a un’analisi del presente".