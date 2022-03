"La leggenda di Colapesce" al teatro comunale di Città Sant’Angelo

Dopo il grande successo dello spettacolo "Pinocchio" per la festa del papà a Pescara, la rassegna "Tutti a Teatro!" a cura del Florian Metateatro si sposta nel teatro comunale di Città Sant’Angelo domenica 27 marzo con "La leggenda di Colapesce". É possibile acquistare i biglietti in prevendita on line. Alle ore 17 si comincia con il racconto del libro per ragazzi a tema ambientalista "Messaggi in bottiglia" (Chiaredizioni) di Simona Barba con le illustrazioni di Isabella Micati. Alle voci narranti ci saranno le due stesse autrici del volume insieme alle piccole Sara e Valeria. Alle ore 17,30 seguirà uno spettacolo d’attore, di figura e musica dal vivo +5 anni a cura della cooperativa teatrale Prometeo di Bolzano, con Marco Rampello e Alice Ravagnani. Scenografia: Dario Spadon. Costumi: Grazia Stablum. Animazioni: Matteo Bignozzi. Figure: Davide Tomazzoni. Musiche originali: Marcello Fera. Movimenti scenici: Sabrina Fraternali. Testo e regia: Dario Spadon.

Agatina è la moglie di Mario, un pescatore. Dopo lunghi anni di attesa finalmente nasce loro un figlio, che chiameranno Cola. Il suo arrivo al mondo è frutto di una magia che lo condurrà ad amare intensamente il mare, tanto da potervi rimanere sempre più a lungo, proprio come un pesce. Ormai per tutti il suo nome è Colapesce. Nei suoi fantastici viaggi sotto gli Oceani visiterà regni meravigliosi, conoscerà i loro abitanti e ne porterà il racconto alla madre sulla terra. Durante un’immersione alla ricerca della collana della principessa, sul fondo più fondo incontrerà una sirena. Il testo si basa su una delle più importanti e note leggende del meridione d’Italia, collocabile sullo Stretto di Messina, della quale esistono decine di versioni. Una delle più famose è quella di Italo Calvino, compresa nella sua raccolta “Fiabe Italiane”.

Lo spettacolo, caratterizzato dalla presenza di numerosi brani originali cantati dal vivo, vede la presenza di vari linguaggi: teatro d’attore, di figura, musicale. La scenografia è una rete da pesca e pannelli sui quali sono proiettate immagini in movimento che ricordano i disegni dei bambini. La Cooperativa Teatrale Prometeo nasce nel 1985 dall’esperienza dell’omonimo Collettivo fondato a Bolzano nel 1977 per opera di un gruppo di studenti e lavoratori. Attualmente la Cooperativa produce spettacoli per ragazzi e per adulti, progetta rassegne teatrali e cinematografiche, interviene nelle scuole, nei quartieri e nelle realtà di disagio, organizza laboratori indirizzati a giovani e adulti, operatori sociali, teatrali e insegnanti. Nel 2018, assieme a Centrale Fies, Cid - Festival Oriente Occidente e Compagnia Abbondanza Bertoni, fonda Passo Nord - Centro Regionale Residenze Artistiche del Trentino – Alto Adige. Dal 2019 è parte della rete nazionale Torino Fringe Festival.