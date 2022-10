Laura Nardinocchi in scena al Florian Espace con "Pezzi"

Orario non disponibile

Quando Dal 7/12/2022 al 8/12/2022 Orario non disponibile

Con l’avvicinarsi delle feste di Natale, il 7 dicembre alle 20.45 e l’8 dicembre alle 17,30 andrà in scena al Florian Espace uno spettacolo a tema, della giovane e brillante regista pescarese Laura Nardinocchi, 'Pezzi', vincitore del Roma Fringe Festival 2019 con Ilaria Fantozzi, Ilaria Giorgi, Claudia Guidi, una produzione Rueda Teatro/Florian Metateatro ambientata proprio all’8 dicembre.

Le tre donne di famiglia si trovano insieme per preparare l’albero come da tradizione, inevitabilmente faccia a faccia con quei ricordi che non riescono a sbiadire. Nel caos finale riconoscono il dolore che le accomuna e trovano la voglia e la bellezza di ricordare i tempi passati.