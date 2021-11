La Sfasciata torna al Flaiano con "Sct’ Arrevà Lu Natale", una commedia sul Natale dedicata a grandi e piccini

Domenica 12 dicembre si torna a ridere e a sorridere con la compagnia teatrale La Sfasciata e la commedia interamente ispirata al Natale dal titolo “Sct’ Arrevà Lu Natale”. Una famiglia borghese riunita per festeggiare la Santa Festività, genitori e figli presi dall’organizzazione del cenone da un lato e dall’attesa dei regali dall’atro. Su tutti la figura saggia e pacifica del nonno che vorrebbe l’attenzione dei nipoti per far capire loro il vero senso del Natale, con il suo messaggio di pace e serenità. Il tradizionale gioco della tombola, che riunisce tuti intorno al tavolo, diventa alla fine l’occasione per mettere a tacere frenesie e ingordigia e ascoltare la voce di chi ha memoria del senso profondo della venuta di Gesù.

Autore della commedia è Vincenzo Pascetta, la regia è a cura di Anna Serafini e le scenografie sono di Domenico Di Giacomo. E per la gioia dei bimbi foto ricordo con Babbo Natale. Biglietti solo in prevendita al Gran Caffè D'Annunzio di Pescara in via Gabriele d'Annunzio 242 oppure al numero 329/1182855. Ingresso con Green Pass e mascherina.

«Sono felice di riuscire a portare a teatro quest’opera: un’idea nata ben tre anni fa, ma rimasta in cantiere per varie ragioni, tra cui il Covid – ha raccontato l’autore Vincenzo Pascetta – Poi, all’indomani dello spettacolo tenutosi lo scorso 29 ottobre, il caro amico Massimiliano De Luca mi ha proposto di mettere in scena questo vecchio progetto e in un solo pomeriggio ho buttato giù la bozza della sceneggiatura. In questa commedia brillante, comicità e sentimenti creano un connubio perfetto nel clima natalizio. Un testo pensato e dedicato a grandi e piccini, affinché non trascurino la parte più importante del messaggio legato alla nascita di Gesù».