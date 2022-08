Si ride a Montesilvano con la commedia dialettale "La Crociere"

Venerdì 5 agosto, nell'ambito del cartellone eventi dell'estate montesilvanese, la Nuova Compagnia degli Amici della Saletta andrà in scena con la nuova brillante commedia in due atti in vernacolo pescarese, dal titolo "La crociere", scritta e diretta da Franca Arborea. L'ingresso è gratuito. All'apertura del sipario, rigorosamente in ordine di apparizione, si alterneranno i seguenti attori: Rodolfo Di Federico, Emanuela Di Nicola, Stefano Di Santo, Luciano Sulli, Anna Gatto, Franca Arborea e Alessandra Liberatore. Il testo e la regia sono firmate da Franca Arborea.

Dopo la pausa per pandemia torna sul palco la pescaresità, voluta, ideata e sostenuta dall'animatrice del gruppo, Franca Arborea. "La Crociere": un quadro dal gusto giallo-rosa che ben si sposa con il grottesco status symbol a tutti costi; la trama è posseduta da un humour dolce-amaro, tragicomico, ironico, giocosamente irriverente. Perfidi e perversi, tanti cani attorno ad un osso: la ricchezza della zia Ersiglia.

Pur indebitandosi, i coniugi Armando e Gigliola si preparano per la crociera sospirata, aspettando con trepidazione l’exitus della vecchia zia. Ma l’imprevisto minaccioso dei parenti Giggino e Mimì, desiderosi di impossessarsi della ingente eredità, stravolge i piani avidi dei coniugi. Tra intrighi, invidie e gelosie, i parenti escogitano un piano diabolico. Ma fra il dire e il fare c’è di mezzo il mare, appunto, una crociera!