"La collana del potere: Carnival edition", evento online gratuito per i bambini

Il primo evento di Carnevale 2021 interamente online, data l’emergenza sanitaria, organizzato da Le Star Animazione. Un evento totalmente gratuito, l'unico obiettivo è di non lasciare soli i bambini, di dar loro un'occasione per indossare il vestito del loro beniamino, e divertirsi in gruppo, anche se distanti.

L’evento si svolgerà dall'11 al 13 febbraio in turni pomeridiani da 60 minuti, divisi in gruppi di max 20 partecipanti, per garantire la migliore esperienza possibile. Durante l’appuntamento i bambini vestiti in maschera aiuteranno i super eroi a ritrovare i poteri… e poi si esibiranno in una sfilata con tanto di intervista.

'La Collana del Potere: Carnival Edition' è una storia esclusiva inventata dallo staff Le Star Animazione, e cucita su misura per queste esigenze specifiche, ovvero intrattenere i bambini a distanza, ognuno da casa propria. I posti sono limitati, quindi se volete far partecipare vostro figlio a questa esperienza cliccate qui sopra e prenotate subito il vostro posto gratuito.