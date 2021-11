"In bocca al lupo", teatro d'attore e muppets all’Auditorium Flaiano

Continua il Teatro per ragazzi del Florian Metateatro, questa settimana con In bocca al lupo, due pomeriggi in compagnia di una fiaba classica ma tutta rivisitata, con i pupazzi di un grande maestro dei puppets, Marco Lucci, che cura la regia e ha realizzato i pupazzi di questo spettacolo per spettatori dai 5 anni in su. Appuntamento sabato 27 e domenica 28 novembre con Enrico De Meo e Valentina Grigò. ?Una produzione Fontemaggiore di Perugia.

Anche questa settimana gli spettacoli saranno preceduti dalle letture del Florian Metateatro a cura di Flavia Valoppi, con Zulima Memba: a partire dalle 16.15 i “Racconti a Teatro” sulle storie di lupi e boschi, anch’esse rivisitate. È necessaria la prenotazione ai numeri 085/4224087 e 393/9350933. Necessari Green Pass dai 12 anni e mascherina, secondo le normative ministeriali anti Covid.