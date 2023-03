"Iliade, il sacrificio dell'amore" in scena al teatro Cordova

Arriva in città il 26 marzo, al teatro Giovanni Cordova, "Iliade, il sacrificio dell'amore" di Gaetano Aiello. Prosegue dunque la tournée dello spettacolo di questo talentuoso attore e autore, tratto dall'opera di Omero. Le vicende di Ettore, Patroclo e Priamo prendono vita in una nuova chiave. Anime legate da mani sporche di sembianza divina: Achille.

Il testo, inedito ma che non cela omaggi alla grande poesia, è stato curato per mandare un messaggio che risuoni dritto allo spettatore: parole al servizio di un veicolo e non di un altare. Patroclo, Priamo, Ettore: Uomini legati dalle stesse mani sporche di sangue di sembianza divina. La forza vuole prevalere, annientare, ma l'amore guida fino all'estremo sacrificio; Ingenuo, paterno, glorioso, patriottico, coscienzioso.

Per la data in programma a Pescara sarà ospite Antonio Corradi, concittadino abruzzese, che leggerà alcuni brani tratti dal suo secondo libro 'I fiati dispari'. Nonostante le origini siciliane, l'Abruzzo è una tappa importante per l'autore dello spettacolo: è in questa regione, infatti, che Aiello ha passato alcuni anni della sua formazione, ed è sempre qui che ha conseguito il suo diploma di attore.