“Il coraggio (s)velato” in scena al teatro Cordova

Giovedì 25 novembre, per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, andrà in scena un progetto di Petali di Teatro con Margherita D’Onofrio e Donatella Del Duca, che ne firmano anche la regia. Lo spettacolo è patrocinato dal Comune di Pescara e promosso dall’assessorato alla cultura. L’ingresso è gratuito. Prenotazioni al numero di telefono 347/1406438.

«Un’occasione per riflettere sulla parità di genere e sulla continua violazione dei diritti delle donne in quanto tali - sottolinea l’assessore alla cultura Maria Rita Paoni Saccone - Le due attrici e registe squarciano infatti il velo dell’oppressione della donna in alcuni Stati islamici attraverso una storia verosimile e disegnando un mondo di misoginia che prende la religione a pretesto per negare la dignità delle persone».