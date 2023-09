Halloween con Lucilla, star di YouTube, al teatro Massimo

Oltre trecento milioni di visualizzazioni in meno di due anni, idolo incontrastato dei bambini e amatissima anche dai genitori. La star di YouTube, Lucilla, finalmente live al teatro Massimo il prossimo 15 ottobre (inizio ore 17) per festeggiare Halloween tutti insieme.

Uno show divertente, coinvolgente e interattivo, pensato per stupire i bambini e portare allegria a tutta la famiglia, con canzoni, coreografie da ballare col pubblico e tante sorprese. Uno spettacolo ricreativo e al contempo educativo che si basa sui concetti base del primo apprendimento come numeri, lettere e suoni, grazie all’esperienza di Lucilla, laureata in scienze dell’educazione.

Non resta altro che correre a teatro e festeggiare Halloween perché “Lucilla viene dal sole portando raggi di felicità per giocare e cantare con i bambini!”. Lo spettacolo è organizzato da Alhena Entertainment e Dimensione Eventi. I biglietti sono già in vendita nei circuiti online TicketOne e Ciaotickets, nonché nelle prevendite autorizzate.

Infoline: Alhena Entertainment srl, 085.9433361, 366.2783418.