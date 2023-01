Al Flaiano il Gran Galà internazionale di balletto

Venerdì 6 gennaio, a Pescara, la compagnia di balletto International Ballet Company Italia e il Centre Du Ballet Production, per il calendario degli eventi natalizi dell’assessorato comunale alla cultura, con direttore artistico e primo ballerino Alessandro Bonavita, porteranno in scena il Gran Galà dell’Epifania. Ingresso libero.

«È per me un grande onore avere la possibilità di portare in scena sotto la mia direzione uno spettacolo ricco di grande professionalità, con pezzi di fondamentale importanza per il balletto classico - ha detto il direttore Alessandro Bonavita - Tra gli altri: l’Adagio della rosa, Don Quixote, Carmen, l’Adagio bianco del Lago Dei Cigni e non può mancare il famoso Walzer dei Fiori dal celebre Schiaccianoci. Saremo accompagnati da artisti del balletto di fama internazionale e questo mi riempie di gioia. Sono molto felice di portare in scena in una città come Pescara e in Italia questo Gran Gala di danza voluto anche dall’altra direttrice del Centre Du Ballet, Valerie Ferazzino, anche lei prima ballerina del St Petersbourg Classical Ballet di Andrei Batalov e del Royal Czech Ballet. Per questo ringraziamo il comune di Pescara e l’assessore Carota».

Tra gli artisti che si esibiranno figurano Ada Raspor e Jose Iglesias, primi ballerini del Teatro Nazionale di Belgrado, Cristina Pavone, solista all’Opera Nazionale di Iasi e ballerina della Fondazione Arena di Verona, Davide Sicchetti, solista alla State Opera di Varna, Valentina Longhi dal Moscow State Ballet, Elisabetta Moramarco, dell’Ukrainian Classical Ballet, Nicoló Luggeri del Kiev State Ballet, i musicisti abruzzesi Marika Monaco e Alessandro Micoletti, laureatisi al conservatorio di Pescara, che eseguiranno la Morte del Cigno, il celebre assolo che vide protagonista la stella della danza mondiale Carla Fracci. Tra gli altri sarà presente anche il ballerino pescarese Davide Sicchetti, solista alla State Opera Varna.